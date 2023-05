Société Générale : nouvelle équipe de direction, nouvelles ambitions

(Boursier.com) — Nommé Directeur général par le Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale du 23 mai 2023, Slawomir Krupa met en place la nouvelle équipe de Direction du Groupe Société Générale.

Effective à compter du 24 mai, la nouvelle équipe de Direction dirigée par Slawomir Krupa est composée de deux Directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, et d'un Comité exécutif nouvellement créé.

Cette Direction, avec l'ensemble des collaborateurs de Société Générale, a comme mission de poursuivre le développement du Groupe au service de ses 25 millions de clients en France et à l'international, en contribuant de façon résolue et responsable aux objectifs de développement durable.

La feuille de route stratégique et financière sera présentée aux investisseurs le 18 septembre prochain à l'occasion d'un Capital Market Day qui se tiendra à Londres.

Quels objectifs ?

Comme annoncé le 9 mars dernier, la Direction a défini trois objectifs prioritaires :

- l'allocation et l'utilisation performantes du capital ;

- la qualité d'exécution de la feuille de route du Groupe à long terme et, dès à présent, de l'ensemble des projets stratégiques en cours : mise en oeuvre de la nouvelle banque de détail SG en France, développement de Boursorama, intégration de LeasePlan par ALD, finalisation de la joint-venture avec AllianceBernstein et déploiement de la stratégie ESG,

- l'amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du Groupe Société Générale.

Slawomir Krupa, Directeur général du groupe Société Générale, a déclaré : "En ouvrant ce nouveau chapitre de la longue histoire du Groupe datant de près de 160 ans, je ressens surtout une grande responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos clients et de nos actionnaires. Je suis conscient des défis mais également des nombreuses opportunités à venir. Notre mission est de servir nos clients et soutenir leurs projets avec passion, professionnalisme et engagement. Ils méritent ce qu'il y a de mieux. Il en va de même pour nos actionnaires, et leur capital qui nous est confié. Nous devons perpétuellement renforcer et préserver leur confiance. L'ensemble de la société, et l'environnement dans lequel nous nous inscrivons, méritent de notre part l'application des standards les plus élevés en termes de conduite et de responsabilité tout en assurant l'impact positif de nos activités. C'est notre engagement à mon équipe et à moi".

La nouvelle équipe de direction

La nouvelle Direction générale est composée de Slawomir Krupa, Directeur général, de deux Directeurs généraux délégués Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, et d'un nouveau Comité exécutif composé de femmes et d'hommes reconnus pour leur professionnalisme dans leur domaine :

- Anne-Christine Champion, co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

- Anne-Sophie Chauveau-Galas, Directrice des Ressources Humaines

- Marie-Christine Ducholet, Directrice du réseau SG en France

- Claire Dumas, Directrice Financière

- Alexandre Fleury, co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

- Delphine Garcin-Meunier, Directrice de la Mobilité, de la Banque de Détail & des Services Financiers à l'international

- Stéphane Landon, Directeur des Risques

- Laura Mather, Chief Operating Officer

- Laetitia Maurel, Directrice de la Communication

- Grégoire Simon-Barboux, Directeur de la Conformité.