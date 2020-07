Société générale : nouveau service !

(Boursier.com) — Société Générale introduit un service unique en France qui permet à ses clients qui ont opposé leur carte bancaire de continuer à payer avec leur mobile.

Lorsqu'un client met sa carte bancaire en opposition suite à une perte ou à un vol, une nouvelle carte lui est adressée sous quelques jours. S'il n'a pas de liquide, il n'a plus de moyen de paiement et la situation peut alors devenir très stressante... Pour dépanner ses clients et leur permettre de gérer cette situation simplement et sereinement, Société Générale propose donc aux utilisateurs du paiement mobile une carte digitale instantanée : ainsi après la mise en opposition, la nouvelle carte est immédiatement disponible dans leur application de paiement.

L'utilisateur reçoit alors une notification pour l'informer qu'il peut continuer à régler ses achats en magasin et en ligne avec son smartphone en attendant de recevoir par courrier sa nouvelle carte.

"Proposer à nos clients une solution pour continuer à régler leurs achats en s'appuyant sur les services de paiement mobile de plus en plus populaires permet de les accompagner au mieux dans ces situations délicates voire d'urgence" explique Julien Claudon, Responsable des cartes et de la digitalisation de l'offre chez Société Générale.

Ce service est disponible dès à présent sur le wallet de paiement mobile iOS et le sera également prochainement sur Paylib sans contact sur Android.