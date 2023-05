Société Générale : nomination de Slawomir Krupa à l'unanimité

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de Société Générale s'est tenue, le 23 mai, à la Maison de la Mutualité à Paris, sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s'est établi à 53,45% (54,83% en 2022). Ainsi, 681 actionnaires ont participé en assistant personnellement à l'Assemblée générale et 914 actionnaires étaient représentés. Egalement, 11.605 actionnaires ont voté par Internet et 2.754 actionnaires ont voté par correspondance. Enfin, 9.839 actionnaires représentant 1,01% du capital ont donné pouvoir au Président. Au total 25.793 actionnaires étaient, au regard de la réglementation, présents ou représentés et ont ainsi participé au vote.

Le point inscrit à l'ordre jour, sans vote, a été l'occasion de présenter et de débattre avec les actionnaires du plan de transition énergétique et de la responsabilité sociale et environnementale du Groupe.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées.

Notamment, les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022. Le dividende par action a été fixé à 1,70 euro. Il sera détaché le 30 mai et mis en paiement à compter du 1er juin.

Les actionnaires ont aussi validé la nomination de 4 administrateurs pour 4 ans : M. Slawomir Krupa, Mme. Béatrice Cossa-Dumurgier, Mme. Ulrika Ekman et M. Benoît de Ruffray ;

L'Assemblée a approuvé :

- La politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

- Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2022 aux Dirigeants mandataires sociaux ;

- Un avis favorable a été émis sur la rémunération versée en 2022 aux personnes régulées ;

L'autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'acheter des actions ordinaires de la société a été renouvelée pour 18 mois dans la limite de 10% du capital.

L'autorisation d'augmentations de capital, permettant l'émission d'actions en faveur des salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, a été renouvelée pour 26 mois : et

Les modifications statutaires relatives à la fixation à 4 ans de la durée du mandat des administrateurs élus par les salariés ont été approuvées ainsi que le plafonnement à 74 ans de la limite d'âge du Président.

Au Conseil d'administration...

A la suite des 4 nominations d'administrateurs décidées par l'Assemblée générale du 23 mai, le Conseil d'administration a la composition suivante :

- M. Lorenzo Bini Smaghi, Président et administrateur ;

- M. Slawomir Krupa, administrateur ;

- M. William Connelly, administrateur ;

- M. Jérôme Contamine, administrateur ;

- Mme Béatrice Cossa-Dumurgier, administratrice ;

- Mme Diane Côté, administratrice ;

- Mme Ulrika Ekman, administratrice ;

- Mme France Houssaye, administratrice élue par les salariés ;

- Mme Annette Messemer, administratrice ;

- M. Henri Poupart-Lafarge, administrateur ;

- M. Johan Praud, administrateur élu par les salariés ;

- Mme Lubomira Rochet, administratrice ;

- M. Benoît de Ruffray, administrateur ;

- Mme Alexandra Schaapveld, administratrice ;

- M. Sébastien Wetter, administrateur représentant les salariés actionnaires.

- M. Jean-Bernard Levy (censeur)

Nomination à l'unanimité de Slawomir Krupa

A l'issue de l'Assemblée générale du 23 mai, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, le Conseil d'administration a, à l'unanimité, nommé M. Slawomir Krupa en qualité de Directeur général.

Les fonctions de Président et de Directeur général continueront d'être dissociées.

Après avis du Comité des nominations et de gouvernement d'entreprise, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la proposition faite par le Directeur général, de choisir comme Directeurs généraux délégués, MM. Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, lesquels sont nommés à compter du 23 mai, tel qu'annoncé le 9 mars.

Le Conseil d'administration est désormais composé de 50% de femmes et de plus de 90% (11/12) d'administrateurs indépendants si l'on exclut des calculs les 3 administrateurs représentant les salariés.

Les Comités...

Le Conseil d'administration tenu après l'Assemblée Générale a décidé, qu'à compter du 23 mai, les comités du Conseil d'administration seront composés comme suit :

- Comité d'audit et de contrôle interne : Mme Alexandra Schaapveld (Présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman et M. Sébastien Wetter ;

- Comité des risques : M. William Connelly (Président), Mme Béatrice Cossa Dumurgier à compter de 2024 et invitée dans l'intervalle, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman, Mme Annette Messemer et Mme Alexandra Schaapveld ;

- Comité des rémunérations : M. Jérôme Contamine (Président), M. Benoit de Ruffray, Mme France Houssaye et Mme Annette Messemer ;

- Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise : M. Henri Poupart-Lafarge (Président), M. William Connelly, M. Benoît de Ruffray et Mme Lubomira Rochet.