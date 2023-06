Société Générale : Nomination de Laura Berthout, Directrice des Paiements du réseau SG en France

(Boursier.com) — La banque SG annonce la nomination de Laura Berthout au poste de Directrice des Paiements du réseau SG en France.

Laura Berthout prendra ses fonctions à partir de mi-juillet 2023. Elle reportera à Aurore Gaspar, Directrice adjointe du réseau SG en France, et sera membre du Comité de direction du réseau SG en France.

Laura Berthout aura notamment la charge d'accompagner les ambitions de la banque de détail sur les sujets liés aux paiements. Elle occupera également un rôle majeur au sein du groupe Société Générale dans le développement des projets stratégiques liés aux paiements en Europe (European Payments Initiative, finalisation de l'acquisition de PayXpert, développement d'offres destinées aux commerçants et e-commerçants).

Les nombreuses expériences de Laura Berthout au sein du Groupe et sa connaissance approfondie des paiements dans la banque de détail seront des atouts clés pour ces missions.

Laura Berthout intègre le groupe Société Générale en 2003 au sein de l'Inspection Générale. En 2009, elle est nommée Inspectrice principale. En 2013, elle rejoint les équipes de banque de financement et d'investissement en tant que Responsable du coverage des entreprises françaises sur les secteurs énergie et environnement.

En 2017, elle a rejoint l'équipe de financement pour les PME exportatrices de matières premières au sein du Groupe Africinvest en Tunisie. Depuis 2019, elle a créé et dirigé la direction des paiements pour l'Afrique, regroupant les activités de Global Transaction Banking et de paiements retail. Laura Berthout est diplômée de l'Ecole Centrale de

Lille.