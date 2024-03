Société Générale : Nomination de Kristell Herbault au poste de Responsable du Développement Durable pour les Activités de Marchés

(Boursier.com) — Société Générale annonce la nomination de Kristell Herbault en tant que Responsable du Développement Durable pour les Activités de Marchés de Société Générale, avec effet immédiat. Basée à Paris, elle est rattaché à Sylvain Cartier et Hatem Mustapha, coresponsables des Activités de Marchés de Société Générale. Elle aura la responsabilité de diriger toutes les initiatives liées à l'ESG au sein des Activités de Marchés, de développer des solutions durables innovantes répondant aux besoins des clients et de stimuler la collaboration et l'engagement des équipes sur l'ensemble des produits et des zones géographiques.

Kristell Herbault a débuté sa carrière chez Société Générale en 2012, dans l'équipe de Trading Cash Obligations court terme à Paris, puis à rejoint l'équipe de Repo court terme, principalement sur les titres de dette non gouvernementale. Elle a aussi travaillé par le passé pour les équipes de dérivés Crédit et Actions de Société Générale, notamment au sein du Special Situation Group à Londres en 2009, puis ultérieurement au sein de l'équipe Arbitrage Indices à New York jusqu'en 2012. En 2020, elle a rejoint l'équipe Solutions d'Investissement Durable des Activités de Marchés, et depuis février 2023, elle était Responsable Adjointe du Développement Durable pour les Activités de Marchés.

Kristell Herbault est ingénieur diplômée de l'ENSAE et du master de modélisation aléatoire de l'Université Paris Diderot.