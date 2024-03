Société Générale : nomination à la Direction des Risques

(Boursier.com) — Société Générale annonce la nomination de Ludivine Labarre au poste de Directrice déléguée des Risques du Groupe, à compter du 1er mars 2024.

Ludivine Labarre est rattachée à Stéphane Landon, Directeur des Risques du Groupe, et devient membre du Comité de direction de Société Générale.

Sa connaissance approfondie du Groupe ainsi que ses expertises en financement et en gestion des risques seront des atouts clés pour continuer à contribuer au développement des activités de Société Générale tout en maintenant un profil de risques et une excellence opérationnelle répondant aux plus hauts standards de l'industrie bancaire. Ludivine Labarre dispose également de connaissances approfondies en défis et opportunités ESG.