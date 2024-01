Société Générale : nomination

(Boursier.com) — Isabelle Martinon, est nommée, à compter du 1er avril 2024, Directrice de SG SMC et SG Société Générale en Corse. Elle succèdera à Bruno Deschamp qui, après plus de 40 ans au sein de Société Générale, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et quittera le Groupe fin mars.

Basée à Marseille, Isabelle Martinon sera la représentante de SG auprès des diverses instances régionales, économiques, sociales et administratives de son périmètre, et définira les grandes orientations de la banque à l'échelon régional et les moyens de leur mise en oeuvre. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, entourée de ses équipes, elle a pour ambition de satisfaire au mieux les clients particuliers, professionnels et entreprises de l'ensemble des départements couverts, et d'accompagner le développement économique des régions dont elle aura la supervision :

- SG SMC est l'enseigne régionale de la banque SG qui couvre les départements Alpes-de-Haute-Provence, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var et Vaucluse ;

- SG Société Générale en Corse couvre les départements Haute-Corse et Corse-du-Sud.