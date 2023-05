Société Générale : nomination

(Boursier.com) — Société Générale annonce la nomination de Anne-Sophie Chauveau-Galas au poste de Directrice des Ressources Humaines du groupe à compter du 24 mai 2023. Comme annoncé précédemment, elle sera membre du futur Comité exécutif sous la Direction générale de Slawomir Krupa, qui devrait prendre ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale du 23 mai 2023.

Anne-Sophie Chauveau-Galas était depuis mai 2019 Directrice des Ressources Humaines du Groupe ALSTOM et membre du Comité exécutif.

Entrée chez ALSTOM en 2001, elle y a occupé divers postes en

Ressources Humaines, se forgeant plus particulièrement une expertise en matière de développement des organisations et des talents en France et à l'international, de conduite du changement et de promotion de la diversité & inclusion.

Slawomir Krupa commente : "Je suis heureux qu'Anne-Sophie rejoigne les talents, femmes et hommes, qui composeront le futur Comité exécutif du groupe Société Générale. L'ensemble des collaborateurs du Groupe pourra bénéficier de sa riche expérience de 25 ans et de son expertise dans le domaine des ressources humaines internationales. Avec son concours, nous nous attacherons à capitaliser sur l'attractivité de Société Générale et à conforter le développement et l'engagement des collaborateurs et la promotion de la diversité."