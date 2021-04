Société Générale : Lyxor pour Amundi et pour 825 ME

(Boursier.com) — Amundi annonce être entrée en négociation exclusive avec Société Générale en vue de l'acquisition de Lyxor pour un prix en numéraire de 825 ME (soit 755 ME hors capital excédentaire.

Avec cette opération, Amundi deviendrait le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 MdE d'encours combinés, une part de marché de 14% en Europe, et un profil diversifié tant en terme de clientèle que de géographie.

Fondé en 1998 et pionnier des ETF en Europe, Lyxor gère 124 MdE d'encours. Lyxor est l'un des acteurs majeurs sur le marché des ETF (77 MdE d'encours, 3e acteur en Europe avec une part de marché de 7,4%) et dispose d'expertises reconnues en gestion active (47 MdE).

"Amundi disposerait ainsi de leviers puissants pour accélérer sa trajectoire de développement sur le marché en forte croissance des ETF, tout en complétant son offre dans la gestion active, en particulier en actifs alternatifs liquides et en solutions d'advisory", explique Amundi qui revendique un potentiel de synergies élevé, pour cette transaction "fortement créatrice de valeur", avec une valeur d'entreprise représentant un multiple P/E 2021e d'environ 10x (avec les seules synergies de coûts), une relution du bénéfice net par action d'environ 7% (avec les seules synergies de coûts) et un Retour sur Investissement supérieur à 10% à horizon 3 ans (avec les seules synergies de coûts).

La finalisation de cette transaction interviendra au plus tard en février 2022, après consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.