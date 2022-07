Société Générale : lève 235,7 ME auprès de ses salariés

(Boursier.com) — Société Générale annonce le succès de sa 29è augmentation de capital réservée aux salariés et retraités du Groupe. L'opération était ouverte dans 43 pays et plus de 118.000 salariés et retraités du Groupe ont souscrit à l'opération.

Cette augmentation de capital s'élève à un montant total de 235,7 millions d'euros, le montant souscrit le plus élevé depuis 2009. Elle donne lieu à l'émission de 12.759.346 nouvelles actions.

Le capital social de Société Générale est ainsi porté à 1.062.354 722,50 euros divisé en 849.883.778 actions de 1,25 euro de nominal. L'opération aura un impact d'environ +6 points de base sur le ratio CET1 du Groupe au 3e trimestre 2022.