Société Générale : le titre grimpe pour l'arrivée aux commandes de Slawomir Krupa

(Boursier.com) — Société Générale gagne 3% à 24 euros ce mardi. Une journée loin d'être anecdotique pour la banque rouge et noire puisqu'elle marque l'entrée en fonction de Slawomir Krupa. Jusqu'ici directeur général adjoint en charge de la banque de financement et d'investissement, ce banquier franco-polonais remplace l'emblématique Frédéric Oudea, qui aura occupé la direction générale de la SocGen pendant 15 ans. Les opérateurs espèrent que ce spécialiste des marchés financiers parviendra notamment à redresser une action qui apparaît à la traine par rapport à ses principaux concurrents. Aujourd'hui, le titre de l'établissement de la Défense est un des moins chers du Vieux continent.

Pour ce faire, le nouveau patron de la SocGen dispose d'un certain nombre de leviers à actionner. Antonio Roman, gérant du fonds Axiom European Banks Equity, cite un rapprochement avec AllianceBernstein dans le domaine des actions et de la recherche, la fusion des réseaux de détail en France et l'acquisition de LeasePlan par ALD, la branche de la SocGen spécialisée dans la location de voitures. L'un des aspects clés de sa thèse d'investissement est de savoir si le nouveau patron saura mieux communiquer avec les investisseurs. M.Krupa est perçu comme plutôt agressif et devrait donner du punch aux communications de la société, selon le spécialiste. "Ils avaient vraiment des problèmes de communication", ajoute M.Roman. "Si vous pensez que Krupa sera meilleur dans ce domaine, il est clair qu'il y a beaucoup de valeur en jeu".

"Chaque personne a sa propre personnalité. Slawomir a un enthousiasme, une manière d'avancer, d'emmener les gens avec lui. Frédéric (Oudéa) est plus collégial", indique pour sa part à 'Reuters' Jean-Pierre Mustier, ancien dirigeant d'UniCredit et de la banque d'investissement de Société générale. Reconnaissant lui-même son franc-parler, Slawomir Krupa peut être impatient et exigeant, confie à l'agence un haut cadre de Société générale.

Dans une interview accordée aux 'Echos' lundi, Frédéric Oudea a admis partir "avec une seule frustration, le prix de l'action et le fait de ne pas avoir obtenu l'adhésion du marché". La valeur de marché du prêteur est passée de 73 milliards d'euros il y a 15 ans à environ 19 milliards d'euros aujourd'hui...

Le premier test pour Slawomir Krupa est programmé à la rentrée avec la présentation de son plan stratégique. "En fin de compte, la banque sera jugée sur sa capacité à améliorer structurellement sa rentabilité et à atteindre ses principaux objectifs", estime Rafael Quina, directeur principal pour les institutions financières chez Fitch Ratings. "La difficulté pour le titre est que les investisseurs ont tendance à favoriser les banques qui ont le plus de visibilité compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le secteur", ajoute Gilles Guibout, responsable des stratégies sur les actions européennes chez Axa Investment Managers.