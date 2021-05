Société Générale : le titre bondit après un solide premier trimestre

Société Générale : le titre bondit après un solide premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Portée par ses activités de marché, la Société Générale enregistre un net rebond de ses résultats au premier trimestre. Sur la période, la banque rouge et noire a réalisé un bénéfice net part du groupe de 814 millions d'euros contre une perte de 326 ME un an plus tôt, pour un produit net bancaire en hausse de 20,8% à 6,245 milliards d'euros. Le coût net du risque a baissé de 66,3% sur le trimestre.

Fréderic Oudéa, Directeur Général de la SocGen, a commenté : "ce très bon début d'année confirme, en particulier, la pertinence des décisions prises au cours des derniers trimestres et de leur bonne exécution. Il constitue une étape importante pour le groupe et nous permet d'aborder l'année 2021 avec détermination et confiance, en confortant notre capacité à atteindre nos cibles financières".

Très bon trimestre pour la BFI

Dans les activités de banque de financement et d'investissement (BFI), la croissance a atteint 54,2% sur un an à 2,51 milliards d'euros. "Les activités de marché affichent un trimestre record, le plus haut depuis le premier trimestre 2017", souligne le groupe. A 851 millions, les revenus des activités Actions sont au plus haut depuis 2015 alors qu'ils étaient tombés à neuf millions seulement sur les trois premiers mois de l'an dernier. Le consensus attendait un niveau de 572,8 ME.

"Les conditions de marché étaient très positives en début d'année, et il y a toujours une saisonnalité", a déclaré Fréderic Oudéa dans une interview accordée à 'Bloomberg TV'. "Mais nous sommes confiants pour l'ensemble de l'année... La performance du premier trimestre de la branche actions montre que la franchise est vraiment intacte, et que nous avons pris la bonne décision de remanier le portefeuille de produits structurés".

Le ratio CET 1 ressort à 13,5% à fin mars, environ 450 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.

"En ce début d'année, le Groupe franchit une nouvelle étape et confirme le rebond des activités attendu cette année par rapport à une année 2020 très marquée par la crise. Le Groupe présentera la stratégie de ses activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs le 10 mai 2021 puis au second semestre sur la Responsabilité Sociale et Environnementale", précise la banque.

Les investisseurs applaudissent

Le marché salue logiquement ces annonces avec un titre qui gagne plus de 6% à 25,1 euros, en tête du CAC40. Jefferies note que la banque a nettement dépassé les attentes des analystes. La forte progression des bénéfices au 1er trimestre et les nouvelles prévisions de provisions se traduiront par une hausse significative du consensus, selon le courtier ('achat').