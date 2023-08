Société Générale : le marché salue les résultats

(Boursier.com) — A contre-courant, la Société Générale s'adjuge près de 2% à 24,4 euros après la publication de résultats supérieurs aux attentes de la place grâce à une bonne gestion des coûts et à la belle performance d'ALD, sa filiale de location automobile. La banque, qui a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, n'a pas donné de perspectives à plus long terme, Slawomir Krupa et sa nouvelle équipe de direction devant présenter un plan stratégique le 18 septembre.

Les activités de marché de l'établissement ont souffert au deuxième trimestre tout comme la banque de détail en France. Les revenus des activités "taux, crédit et change" ont ainsi chuté de 18,4%, tandis que les activités "actions" ont reculé de 5,8%. En France, les revenus de la branche détail ont diminué de 13,6%. Du côté positif, la banque de détail à l'international (+3,3%) a bien performé tout comme ALD, dont les ventes ont bondi de plus de 17% à la suite de l'acquisition de LeasePlan.

Le coût du risque est également ressorti moins élevé que prévu, à 166 millions d'euros, alors que le marché attendait un montant plus de deux fois supérieur. "Le coût du risque s'établit à un niveau très bas reflétant la qualité de notre origination et de notre portefeuille de crédits", a indiqué le directeur général, Slawomir Krupa.

Au global, la SocGen affiche un résultat net part du groupe de 900 millions d'euros sur le trimestre clos fin juin, contre une perte de 1,51 MdE un an plus tôt (en raison de la sortie forcée de Russie) là où les analystes attendaient en moyenne 670 ME. Le produit net bancaire recule de 8,9% sur un an à 6,29 milliards d'euros. Le ratio Common Equity Tier 1 s'établit à 13,1%, soit environ 330 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire fixée à 9,73%.

SocGen a enfin annoncé le lancement de son programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros dévoilé au début de l'année.