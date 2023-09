Société Générale : le marché déçu par le nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — Slawomir Krupa n'avait sans doute pas imaginé un tel accueil du marché à son nouveau plan stratégique. La Société Générale trébuche de près de 7% à 24,7 euros après que le directeur général de la banque eut dévoilé sa stratégie de moyen long terme. Les opérateurs se montrent déçus par plus d'un point : objectif de croissance de la rentabilité et des revenus revus à la baisse, manque de précisions sur les cessions d'actifs, moindre objectif de retour aux actionnaires...

Slawomir Krupa, qui a pris les rênes de Société Générale en mai dernier succédant au mandat de 15 ans de Frédéric Oudéa, a déclaré avoir l'ambition de faire du groupe une banque "de premier plan robuste et durable" après des années de performances médiocres. La troisième banque française par capitalisation boursière vise ainsi un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 9% à 10% en 2026, contre 5,6% déclaré à fin juin, grâce à l'amélioration de sa rentabilité et à la réduction de ses coûts. Elle vise en outre un coefficient d'exploitation inférieur à 60% en 2026, contre 75% au deuxième trimestre, avec une amélioration progressive à partir de 2024.

"Nous renforcerons le groupe en façonnant un business model simplifié. Nous prendrons les décisions nécessaires pour renforcer le capital et gagner en flexibilité, améliorer structurellement notre efficacité opérationnelle et maintenir notre gestion exigeante des risques au meilleur niveau", a déclaré Slawomir Krupa.

La banque rouge et noire vise également un ratio de fonds propres CET1 - une mesure clé de la solidité financière - de 13% en 2026, presque au même niveau que le 13,1% déclaré à la fin du mois de juin, en tenant compte des exigences de solvabilité accrue dans le cadre des règles de Bâle IV qui doivent entrer en vigueur début 2025. Les nouveaux objectifs sont basés sur des prévisions d'une croissance annuelle des revenus entre 0% et 2% en moyenne sur la période 2022-2026, contre une croissance de plus de 3% lors du plan précédent.

Les analystes sont déçus par la baisse des perspectives de revenus, l'objectif de rentabilité et le manque de détails sur les cessions d'actifs. "SocGen a fait part d'une mise à jour décevante", affirme Keefe Bruyette & Woods. "À plus long terme, des problèmes structurels subsistent également".

Pour les équipes de 'Bloomberg Intelligence', "l'accent mis par Société Générale sur la constitution de capital et la réduction des coûts - dans les nouveaux objectifs stratégiques définis par le DG Slawomir Krupa - se fait au détriment de la croissance des revenus (avec seulement 0 à 2% visés jusqu'en 2026) et de la rentabilité (9 à 10% de rentabilité des fonds propres tangibles), ce qui rend improbable une hausse du consensus. Il est décevant de constater qu'il n'existe aucun projet majeur visant à restructurer ou à recentrer la banque d'investissement en difficulté, situation aggravée par l'absence de relance des rachats d'actions, la prudence l'emportant sur les espoirs de croissance".