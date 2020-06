Société Générale lance sa nouvelle application

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société Générale lance sa nouvelle application avec l'ambition d'incarner plus fortement le modèle de la banque en imbriquant l'humain et le digital.

Tournée vers l'accompagnement client, cette application propose une nouvelle expérience avec des solutions innovantes telles que :

- "SoBot" un chatbot connecté aux comptes et des "Lives" vidéo avec des conseillers qui répondent en direct

- "Banxup", pour gérer simplement l'argent de poche entre parents et enfants

- Une interface revisitée pour fluidifier l'expérience client.

"Nous sommes partis du constat que les 'applis' des néobanques et des banques de réseau se ressemblent beaucoup alors que leurs modèles sont très différents. Avec notre nouvelle application, nous avons l'ambition d'incarner encore plus fortement ce qui nous différencie, à savoir un modèle fondé sur la relation de proximité et l'expertise attendue par les clients qui ont choisi Société Générale" explique Marie-Christine Ducholet, Directrice de la banque de détail en France.

Avec plus de 100 millions de connexions et 3,5 millions d'utilisateurs par mois1 le digital est une composante essentielle du modèle Société Générale, totalement imbriquée à l'agence et au Centre de Service Client.

La nouvelle Appli Société Générale s'inscrit dans cette stratégie. Elle résulte d'un travail de co-construction avec plusieurs centaines d'utilisateurs afin de répondre aux évolutions d'usage de la part des clients des banques.