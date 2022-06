Société Générale lance 'Mon Compagnon Retraite'

(Boursier.com) — "Mon Compagnon Retraite" est un nouveau service évolutif qui accompagne les clients Société Générale dans la préparation de leur retraite, un moment de vie important. Il leur donne toutes les clefs pour définir leur stratégie retraite personnalisée et décider sereinement des actions à mettre en place. Selon le Baromètre du Cercle des épargnants (réalisé avec Ipsos en février 2022), près de 6 français sur 10 déclarent être inquiets pour leur retraite et 56% des Français de moins de 50 ans disent avoir besoin d'aide pour en comprendre les modalités. "C'est pour répondre à ces inquiétudes et aider ses clients à y voir plus clair que Société Générale a conçu "Mon Compagnon Retraite", un véritable tableau de bord numérique qui accompagne les clients dans la durée pour leur donner confiance dans les décisions à prendre".

"Gratuit et facile d'accès, ce portail intelligent propose au client une synthèse personnalisée de l'ensemble de ses revenus à la retraite (pension et épargne supplémentaire) en partenariat avec la fintech Sapiendo, ainsi qu'un accès à des informations pédagogiques. Grâce à une analyse automatisée de son Relevé Individuel de Situation et la possibilité d'avoir une vue globale de son patrimoine, le client peut, dès 40 ans, obtenir une vision fiable de ses revenus à la retraite" commente la banque.