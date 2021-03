Société Générale : L'AG ordinaire se tiendra le 18 mai hors la présence physique de ses actionnaires

(Boursier.com) — Réuni le 11 mars 2021, le Conseil d'administration de Société Générale a décidé que l'Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2021 se tiendra à 16 heures, dans les locaux de Société Générale, 17 cours Valmy, 92972 La Défense, hors la présence physique de ses actionnaires du fait des circonstances sanitaires.

En raison des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le lieu où se déroule habituellement l'Assemblée générale et qui avait été réservé à cette fin, Paris Expo, Espace Grande Arche, la Grande Arche, 92044 Paris-La Défense, est, en effet, actuellement fermé au public, sans qu'une date de réouverture ne soit aujourd'hui prévue. Par ailleurs, l'impossibilité technique de vérifier, à distance, l'identité et la qualité de l'ensemble des actionnaires rendra impossible le vote en direct à cette Assemblée générale par la voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration, dans le souci de respecter au mieux les droits des actionnaires, a décidé :

-que les actionnaires pourront, comme les années précédentes, voter à distance soit par correspondance soit par internet ;

-qu'un dispositif inédit sera mis en place pour permettre aux actionnaires votant par internet de poser des questions pendant la tenue de l'Assemblée générale. Ses modalités seront précisées à la date de l'avis de convocation ;

-que, comme les années précédentes, l'Assemblée générale sera retransmise en vidéo, en direct puis en différé, sur le site internet www.societegenerale.com ;

-qu'un numéro de téléphone gratuit sera mis à disposition des actionnaires pour suivre l'Assemblée générale ; et

-de faciliter l'usage des questions écrites en repoussant de cinq jours, jusqu'au 16 mai 2021 à 16 heures, la date limite pour transmettre des questions écrites et permettre qu'elles soient adressées par courrier électronique.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les conditions et modalités vote à distance à l'Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

Enfin, conformément à l'article 8-1 du décret no 2020-418 du 10 avril 2020, le Conseil d'administration a désigné d'ores et déjà un scrutateur parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote et acté que l'autre scrutateur sera un des neuf autres ou, à défaut d'acceptation de l'un d'eux, le Président du Conseil de Surveillance du fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) "Société Générale actionnariat (FONDS E)".