Société Générale : l'activité de trading actions retrouve des couleurs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'activité de trading actions se porterait beaucoup mieux à la Société Générale. D'après les indiscrétions obtenues par 'Bloomberg', les revenus tirés par la banque rouge et noire sur ce segment de marché auraient retrouvé leur niveau pré-pandémie. Ils auraient en effet dépassé la barre des 600 millions d'euros au premier trimestre et pourraient même atteindre les 667 ME du premier trimestre 2019. La reprise de l'activité, après une année 2020 particulièrement compliquée, serait tirée par le rebond des produits à terme sur dividendes alors que les produits structurés avaient été durement impactés par la dislocation des marchés au premier semestre dernier.

Cette confirmation serait une bonne nouvelle pour Frédéric Oudéa alors que la banque avait souffert de la comparaison au quatrième trimestre 2020 par rapport à la BNP ou aux grands établissements de Wall Street. La SocGen, qui a entamé une restructuration de ses activités de marché afin d'en améliorer la rentabilité, doit présenter en mai sa nouvelle stratégie dans la BFI.

Globalement, les principales banques d'investissement européennes continuent de profiter d'un boom de leurs activités de trading et de conseils. Le Credit Suisse a fait état de son meilleur début d'année depuis une décennie et la Deutsche Bank a également signalé un fort dynamisme de ses activités de marché.