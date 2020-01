Société Générale, Kaufman & Broad et Wojo : 3 nouveaux partenaires pour le Catalyseur

(Boursier.com) — Jeudi 19 décembre dernier, c'est lors d'une soirée événement du Catalyseur, à Base 11, que trois nouvelles conventions de partenariat ont été officialisées en présence de Jacques Kossowski, Maire de Courbevoie et Président du Territoire Paris Ouest La Défense (POLD), de Monsieur Frédéric Legros, directeur régional des Hauts-de-Seine Nord de la Société Générale, de Monsieur Bertrand Eyraud, directeur projets urbains et de l'innovation de Kaufman & Broad et de Monsieur Stéphane Bensimon, président de Wojo.

Le Catalyseur : un accélérateur de développement

Le concept du Catalyseur est né du principe que chacun peut bénéficier de l'expertise des autres. Sous le crédo "connecter, faciliter, diffuser", le Catalyseur, lancé au printemps 2019, se veut un accélérateur de développement et agit tel un facilitateur de synergies, un réseau social, entre tous les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation du territoire POLD. Dans un monde en perpétuelle évolution, la mise en commun des connaissances et des savoir-faire de chacun rend nécessairement plus fort, individuellement et collectivement.

Le Catalyseur, en soutenant l'entrepreneuriat, et par là même l'emploi, entend valoriser le territoire, renforcer son attractivité et sa compétitivité, tant sur le plan régional que national et international.

Des partenariats diversifiés et complémentaires

Afin de mener à bien sa mission d'accélérateur de développement, le Catalyseur s'appuie sur des partenariats.

En signant une convention avec le Catalyseur, les partenaires affirment leur volonté de le soutenir avec des moyens financiers et/ou humains, et/ou matériels. Au-delà de l'aspect pécuniaire, il peut s'agir d'apports d'expertises, de mentorats, de co-organisation de permanences, d'ateliers, de conférences, ou encore d'une aide en tant que relais de communication.

En retour, le territoire Paris Ouest La Défense s'engage à faire bénéficier ses partenaires des initiatives du Catalyseur, leur permettant ainsi de développer et de renforcer leurs relations avec l'écosystème de l'innovation sur l'ensemble du territoire.

Avec ces trois nouvelles conventions, cela porte à 17 le nombre total de partenaires du Catalyseur - une performance non négligeable pour une structure dont le lancement officiel est intervenu il y a quelques mois. D'autant qu'il s'agit là, encore une fois, de trois groupes de renoms, véritables références dans leur domaine, qui garantissent une expertise de haut niveau.