Société Générale : JP Morgan plombe le titre

(Boursier.com) — En queue du CAC40, la Société Générale abandonne 2% à 22,7 euros en début de séance à Paris. La banque rouge et noire est victime d'une note de JP Morgan qui a dégradé la valeur à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 33 à 28 euros. JP Morgan dit avoir une vision relativement prudente sur les banques européennes pour 2023. Sa préférence va aux banques axées sur le marché intérieur avec le meilleur rapport rendement/risque et à celles qui ont des revenus plus élevés en matière de collecte d'actifs et de banque d'investissement.

Le broker américain est plus baissier sur les banques britanniques et suédoises en raison de problèmes de la qualité de leurs actifs, et sur les banques françaises en raison de portefeuilles de financement en dollars importants et d'une sensibilité limitée aux taux d'intérêt. Les meilleurs choix de JPM dans le secteur sont UBS, Deutsche Bank, ING, AIB Group et UniCredit.