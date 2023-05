Société Générale : Ilya Polyakov serait de retour

(Boursier.com) — Société Générale aurait choisi Ilya Polyakov pour occuper le poste de directeur adjoint de la branche 'Global Banking and Advisory'. L'ancien patron de Rosbank, mis en vente l'année dernière par la banque française à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a travaillé directement avec la direction de l'établissement de la Défense ces dernières semaines, selon les sources de 'Bloomberg'. Ilya Polyakov a rejoint la SocGen en 2001. Spécialisé dans le secteur des ressources naturelles, il est devenu co-responsable mondial des métaux et des mines en 2011 avant de partir à la Rosbank un an plus tard et d'en devenir le DG en 2018.