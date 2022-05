Société Générale grimpe après l'annonce du prochain départ de Frédéric Oudéa

(Boursier.com) — Société Générale grimpe de 1,5% à 24,4 euros en début de séance à Paris, le marché accueillant plutôt favorablement le prochain départ de l'emblématique patron de la banque rouge et noire, Frédéric Oudéa. A l'occasion de l'Assemblée générale tenue hier, le Directeur Général de la SocGen depuis 2008 a en effet annoncé qu'il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d'Administrateur et de DG en mai 2023. Lorenzo Bini Smaghi, le président du conseil d'administration, a précisé que les administrateurs avaient décidé de lancer une procédure de sélection pour désigner un successeur comme administrateur et DG l'an prochain.

Ancien élève de l'École polytechnique et de l'École nationale d'administration (ENA), Frédéric Oudéa a rejoint la Société Générale en 1995 après avoir occupé différents postes au sein de l'administration publique. Il devient directeur financier de la banque en janvier 2003 et en prend la direction générale en 2008 en pleine tempête provoquée par l'affaire Kerviel, qui vaut à la banque une perte de 4,9 milliards d'euros. Il en est par la suite président-directeur général jusqu'en 2015 puis de nouveau uniquement directeur général après la dissociation de cette fonction avec celle de président du conseil d'administration.

Il a ces dernières années réorganisé les activités du groupe pour renforcer sa solvabilité et sa rentabilité, en cédant des activités en Europe centrale et de l'Est et en restructurant la banque de financement et d'investissement. La banque a récemment décidé de fusionner ses deux réseaux de banque de détail en France et de céder ses actifs en Russie, dont Rosbank, après le déclenchement en février de l'offensive militaire russe en Ukraine.

Pour Jefferies, cette annonce est une surprise mais a du sens. Ce changement est compréhensible et se fait au bon moment, ajoute l'analyste ('conserver') : la banque s'est redressée, le capital est suffisant, et la stratégie 2025 est claire.