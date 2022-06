Société Générale - Forge sélectionne Metaco pour renforcer son offre sur actifs numériques

(Boursier.com) — Société Générale - Forge (SG - Forge), filiale intégrée de Société Générale, offrant aux émetteurs et aux investisseurs des services de bout en bout pour émettre, investir et gérer des titres financiers numériques (ou 'security token') émis nativement sur blockchains publiques, a choisi Metaco, fournisseur technologique de premier plan pour orchestrer ses opérations de conservation d'actifs numériques.

Société Générale propose désormais à ses clients institutionnels une gamme de produits financiers au format 'security tokens' natifs déployés sur Ethereum et Tezos, alliant sécurité bancaire et totale conformité réglementaire.

Ce partenariat permet à SG - Forge de continuer à oeuvrer à la convergence entre l'industrie des cryptoactifs et la finance traditionnelle. La plateforme de conservation des actifs numériques de Metaco, Harmonize, renforcera le déploiement industriel de son offre. Ces évolutions interviennent dans un contexte plus large marqué par l'accélération de la digitalisation des marchés financiers grâce à la technologie blockchain. En 2023, la mise en oeuvre du régime pilote dans l'Union Européenne permettra notamment l'échange des 'security tokens' au travers d'infrastructures de marché européennes de la même façon que des titres financiers traditionnels.

Fournisseur de technologies de premier plan des grandes institutions financières réglementées, Metaco intervient dans les principales mises en oeuvre de services sur actifs numériques en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni et à Singapour, et collabore à d'autres projets notables aux Etats-Unis, en Australie et à Hong Kong.