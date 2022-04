Société Générale flambe après l'annonce de la sortie de Russie

(Boursier.com) — Société Générale se retire de Russie ! La banque rouge et noire annonce ce matin la cession de ses activités de banque et d'assurance dans le pays ainsi que la signature d'un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le Groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients.

La transaction envisagée, qui reste soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière réglementaire et de droit de la concurrence, sera opérée dans le respect des obligations légales et réglementaires en vigueur. La finalisation de cette opération devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Un impact sur le ratio de capital CET1 d'environ 20 pb

L'impact de la cession de Rosbank et des activités d'assurance en Russie sur le ratio de capital CET1 du Groupe devrait être d'environ 20 points de base sur la base de la valeur patrimoniale au 31 décembre 2021. Cela résulterait principalement de l'impact de la dépréciation de la valeur nette comptable des actifs cédés, très largement compensée par, d'une part, la déconsolidation de l'exposition locale sur la Russie (environ 15,4 milliards d'EAD au 31 décembre 2021) et d'autre part, un versement en faveur de Société Générale incluant notamment le remboursement par l'acquéreur de la dette subordonnée accordée par Société Générale à sa filiale.

Pro-forma de cette transaction, le ratio CET1 du Groupe resterait confortablement au-dessus de la cible financière du Groupe. Pour mémoire, le ratio CET1 du Groupe au 31 décembre 2021 s'élevait à 13,7%, soit 470 points de base au-dessus de l'exigence minimale réglementaire.

La cession envisagée devrait conduire à l'enregistrement en compte de résultat du Groupe des principaux éléments suivants : la dépréciation de la valeur nette comptable des activités cédées (environ 2 milliards d'euros) ; un élément exceptionnel non-cash sans impact sur le ratio de capital du Groupe, (environ 1,1 milliard d'euros), correspondant à la reprise normative en compte de charge de la réserve de conversion.

Politique de distribution confirmée

La SocGen confirme malgré tout l'ensemble de sa politique de distribution au titre de l'exercice 2021 à savoir le dividende de 1,65 euro par action, soumis à l'accord de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai 2022, et le programme de rachat d'actions annoncé pour un montant d'environ 915 millions d'euros.

Le titre flambe

Le marché salue cette annonce avec un titre qui bondit de plus de 5% à 23 euros à l'ouverture du marché parisien. Malgré un 'coût' de plus de 3 MdsE, cette décision était très attendue par les opérateurs compte tenu de la situation dans le pays. Les activités de la banque de la Défense en Russie ont représenté 2,8% de son produit net bancaire et 2,7% de son bénéfice net en 2021.