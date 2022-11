Société Générale fait mieux que prévu au troisième trimestre

(Boursier.com) — La Société générale a publié ce vendredi des résultats supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre, soutenus par ses activités de trading qui ont bénéficié de la volatilité des indices, et a indiqué viser pour cette année une meilleure rentabilité. La banque de la Défense indique ainsi que son bénéfice net a baissé de 6,4% sur le trimestre, à 1,5 Milliard d'euros, au-dessus des prévisions des analystes qui attendaient en moyenne 1 MdE selon le consensus de place.

Sur le trimestre écoulé, les revenus du groupe financier ont progressé de 2,3%, tandis que ses charges ont progressé de 1,5%.

La SG indique viser pour 2022 un coefficient d'exploitation en deçà de 64%, à la faveur d'une meilleure maîtrise des coûts, alors qu'il prévoyait précédemment un coefficient situé entre 64% et 66%. Ce coefficient d'exploitation était situé à 59,6% à la fin septembre.

Evoquant un "environnement géopolitique et économique de plus en plus complexe", la SG a renforcé sur le trimestre écoulé ses provisions pour mauvaises créances avec un coût du risque multiplié par 2,3. Elle a néanmoins laissé inchangé son objectif de coût du risque attendu entre 30 et 35 points de base.