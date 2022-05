Société Générale : fait de la résistance, broker en soutien

(Boursier.com) — Contre la tendance, Société Générale avance de 0,6% à 24,1 euros en fin de matinée à Paris. La banque de la Défense est soutenue par une note de KBW qui a rehaussé sa recommandation sur le dossier à 'surperformer' en visant 32,5 euros. La finalisation de la vente de Rosbank et des filiales d'assurances en Russie devrait constituer un "soulagement bienvenu", selon l'analyste. Cette opération permettra au groupe de se concentrer à nouveau sur ses activités de base, la dynamique des marchés mondiaux se poursuivant et les risques d'inflation des coûts étant maîtrisés. Plusieurs jalons stratégiques doivent encore être atteints en 2022, mais l'exécution a été bonne jusqu'à présent et il y a donc peu de raisons de craindre que la réalisation de ces objectifs soit menacée, ajoute le broker.

JP Morgan a de son côté remonté son objectif de cours de 29 à 33 euros tout en réitérant son avis 'surpondérer'.