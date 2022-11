Société Générale Factoring : élargit son offre ESG aux PME/ETI et aux associations

(Boursier.com) — Société Générale Factoring poursuit l'accompagnement de ses clients dans leur transition durable en élargissant son offre ESG aux PME/ETI et associations.

Après le lancement réussi de ses offres destinées aux grandes entreprises, Société Générale Factoring, la filiale du groupe Société Générale spécialisée dans l'affacturage, propose désormais pour les PME/ETI et associations en France, de nouvelles solutions de conseil et de financements répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en collaboration avec des partenaires de référence.