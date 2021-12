Société Générale et Valorem signent un financement bancaire pour le projet éolien de Longueil

(Boursier.com) — Valorem et Société Générale annoncent un financement de plus de 30 millions d'euros pour le projet éolien de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon (Seine-Maritime) représentant une puissance totale de 12 MW. Ce projet éolien sera équipé de 4 éoliennes Vestas d'une puissance unitaire de 3 MW (2 sur la commune de Longueil, et 2 sur la commune de Saint-Denis-d'Aclon, en Seine Maritime) avec une hauteur de moyeu de 95 mètres. Il produira 37.000 MWh/an, soit 10 fois la consommation électrique des deux communes d'implantation ou encore 16% de la consommation électrique totale de la Communauté de Communes Terroir de Caux (selon Enedis).

L'année 2022 sera consacrée à la construction du parc éolien. Celui-ci sera réalisé par Valrea, filiale construction du groupe Valorem. Elle commencera début septembre 2022. Le parc devrait injecter ses premiers MWh sur le réseau électrique en 2023.

"La rapidité d'exécution pour la mise en place du financement témoigne de la relation de confiance construite à long terme avec Société Générale mais aussi les conseils mobilisés autour de cette opération. Au-delà, cette nouvelle opération réalisée dans le contexte difficile lié à la crise sanitaire, est un signal encourageant pour l'ensemble de la filière, montrant sa capacité de résilience et le maintien de son pouvoir d'attractivité", commente Tristan Maes, Directeur financier du groupe Valorem.