Société Générale et Lemonway signent un partenariat commercial

(Boursier.com) — Société Générale et Lemonway, établissement de paiement pan-européen agréé par l'ACPR, signent un partenariat commercial pour fournir des services de paiement aux grandes entreprises d'Europe de l'Ouest qui lancent leurs marketplaces B2B.

Ces deux acteurs clés aux approches complémentaires s'engagent pour servir un marché en pleine expansion dont les besoins sont encore peu couverts.

De nombreuses entreprises accélèrent leur transformation digitale, devenue vitale pour satisfaire leurs clients et assurer la croissance de leurs revenus 'B2B'. Dans ce contexte, le lancement de marketplaces 'B2B' permet d'améliorer l'expérience paiement, soutenir l'internationalisation, créer de la valeur et optimiser les processus de commercialisation et de distribution de la chaine e-commerce.