Société Générale et la Banque Européenne d'Investissement signent un accord cadre

(Boursier.com) — Société Générale et la Banque Européenne d'Investissement ont conclu un accord combinant participation en risque et trésorerie d'un montant total de 240 millions d'euros destinés à soutenir des projets d'énergies renouvelables. Cet accord viendra soutenir des nouveaux projets éoliens terrestres ou solaires sur le territoire français, dont le montant unitaire d'investissement n'excède pas 50 millions d'euros. La BEI a déjà validé sa participation en risque et trésorerie dans deux projets éoliens situés à Dampierre-en-Graçay dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire. Ils ont été développés par l'entreprise française Valorem et représentent une capacité installée de 19 MW. Acteur indépendant, affichant une très bonne réputation sur le marché français des ENR, Valorem est une entreprise de taille intermédiaire comprenant plus de 200 collaborateurs.

Société Générale, forte de plus de 10 ans d'expertise dans le domaine des énergies renouvelables, assure la sélection des projets et transmet son analyse technique et financière à la BEI, qui intervient selon deux modalités :

- 80 millions d'euros pour des participations en risque, garanties par l'intermédiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), aussi appelé Plan Juncker ;

- 160 millions d'euros pour des prêts désintermédiés à taux bonifiés.

L'initiative annoncée est une nouvelle étape de la collaboration entre les deux institutions engagées dans la transition énergétique marquée notamment, depuis 2014, par le programme 'France Energies Renouvelables' auquel Société Générale a participé.