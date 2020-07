Société Générale et Amundi annoncent avoir signé un nouvel accord de partenariat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société Générale et Amundi annoncent avoir signé un nouvel accord de partenariat pour 5 ans dans l'objectif de poursuivre le développement de leurs relations dans la distribution de solutions d'investissement et les activités de Securities Services. Cet accord entrera en vigueur en novembre 2020.

Leader de la gestion d'actifs en Europe, Amundi demeurera le premier partenaire du Groupe Société Générale pour la fourniture de solutions d'épargne et d'investissement pour ses réseaux de banque de détail et d'assurances, dans un dispositif dont l'architecture sera ouverte à d'autres sociétés de gestion. Dans la continuité de la relation liant les deux groupes depuis de nombreuses années, Société Générale demeurera également l'un des premiers fournisseurs d'Amundi pour les services Titres.

"La gestion de l'épargne est un enjeu majeur pour nos clients et le développement durable de nos économies. Ce partenariat constitue ainsi une nouvelle étape dans notre stratégie d'offre de solutions de placement qui vise à ce que nos réseaux de détail offrent à nos clients une gamme en architecture ouverte, leur permettant d'accéder aux meilleures expertises de gestion en France et à l'international et de répondre à leur demande croissante d'investissement socialement responsable. Apporter des solutions financières responsables et innovantes est au coeur de notre raison d'être. Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, et dont Société Générale a contribué à la création, sera un partenaire essentiel de cette proposition de valeur que nous mettrons en oeuvre pour nos clients. Par ailleurs, nous continuerons d'accompagner Amundi dans son développement à l'international, via notre gamme complète et modulable de solutions de Securities Services" indique Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.

" Nous nous félicitons du renouvellement des accords avec Société Générale, partenaire historique d'Amundi depuis sa création. Le renouvellement de ce partenariat dans ses différentes composantes nous permettra de continuer à contribuer favorablement au développement de l'offre et des services pour la clientèle des réseaux de la Société Générale. Il conforte la position d'Amundi comme partenaire de référence des réseaux Retail en Europe " commente Yves Perrier, Directeur général d'Amundi.

Société Générale et Amundi avaient noué de premiers accords commerciaux relatifs à la distribution en 2009. Ceux-ci avaient été renouvelés en 2015 lors de l'introduction en Bourse d'Amundi au cours de laquelle Société Générale avait cédé la totalité de sa participation dans le groupe.