Société Générale : encore des soutiens

(Boursier.com) — Société Générale remonte de 0,9% à 33,35 euros ce mercredi, alors que le broker HSBC a revalorisé le dossier de 28 à 34 euros avec un avis à 'conserver'. Barclays avait déjà relevé sa recommandation à "surpondérer", contre "pondération en ligne" fin 2021, et avait ajusté son objectif de cours à 34 euros, contre 27 euros auparavant. Jefferies avait aussi remonté son objectif à 42 euros sur la banque, jugeant les derniers résultats trimestriels du groupe "très solides", avec un dynamisme des revenus beaucoup plus élevé que prévu grâce à la banque de détail en France, aux actions et à ALD.

Bénéficiant de la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement, ainsi que de la baisse de ses provisions pour créances douteuses liées à la pandémie de coronavirus, la SG a enregistré un bénéfice net presque doublé à 1,6 Milliard d'euros pour des revenus de 6,67 MdsE (+14,9%).

Parmi les autres avis de brokers, la Deutsche Bank avait aussi ajusté la mire à 37 euros avec un avis à 'acheter', le Crédit Suisse avait remonté son curseur à 38 euros et Morgan Stanley avait revu son objectif de cours à 37 euros.

La banque s'attend désormais à ce que le coût du risque - qui reflète l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits - ne dépasse pas 20 points de base cette année alors qu'elle anticipait jusque-là un coût du risque compris entre 20 et 25 points de base...