Société Générale : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — La Société Générale redonne 0,4% à 22,70 euros ce lundi. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a ajusté la mire de 35 à 37 euros en restant à l'achat. Si la banque rouge et noire a essuyé une lourde perte au deuxième trimestre en raison du coût de la vente de sa filiale russe Rosbank, ses résultats ont assez nettement dépassé les attentes du marché la semaine dernière, alors que la direction s'est engagée à accroître sa rentabilité... Sur les trois mois clos fin juin, la banque de la Défense a accusé une perte nette de 1,48 milliard d'euros pour un produit net bancaire de 7,06 milliards d'euros. Du côté des activités de marché, les revenus ont grimpé de 23,3% à 1,52 milliard d'euros, avec un bond de 50% des activités taux, crédit et change et une hausse de 7,5% pour le trading actions.

Dans la banque de détail, les revenus ont progressé de 8,5% en France et de 12,7% à l'international. Le coût du risque, à 217 millions d'euros, est également ressorti bien en deçà des attentes des analystes.

Après deux ans de croissance rentable durant lesquels le groupe a simplifié son modèle, engagé de profondes transformations en cohérence avec les évolutions sociétales et investi dans ses métiers à croissance rentable, la SG entend poursuivre l'exécution de sa feuille de route avec discipline, et vise en 2025 une rentabilité (ROTE) de 10% et un ratio de CET 1 de 12%. L'établissement vise également une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure ou égale à 3% sur la période 2021-2025 en prenant en compte le bas de la fourchette des revenus attendus dans les Activités de Marché.

Tout en accompagnant la croissance de ses métiers, le groupe prévoit une distribution aux actionnaires attractive de 50% du résultat net part du Groupe, dont jusqu'à 40% de la distribution sous forme de rachat d'actions.

Cap tenu

"À l'horizon 2025 nous confirmons notre capacité à délivrer une rentabilité de 10% sur la base d'un core tier one cible de 12%, en maintenant une politique de distribution attractive pour nos actionnaires", a précisé Frédéric Oudéa qui a surpris la communauté financière en annonçant en mai dernier qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat à la tête de la banque en mai 2023... Le choix du prochain directeur général relève de la décision du conseil d'administration mais Frédéric Oudéa s'est prononcé en faveur d'une candidature interne pour diriger la banque pour les dix à quinze prochaines années. Les rumeurs sur son successeur tournent ainsi autour de Sébastien Proto, qui pilote actuellement la fusion des réseaux de banque de détail de la SocGen en France, et de Slawomir Krupa, le patron de la banque de financement et d'investissement (BFI). Les noms d'anciens de la SocGen, comme Philippe Heim, le patron de la Banque postale, Jean-Pierre Mustier, l'ancien directeur général d'Unicredit, ou encore Jacques Ripoll, qui vient de quitter le Crédit agricole, sont aussi évoqués, sans pour autant être donnés favoris...

Parmi les autres avis d'analystes, notons que la Deutsche Bank a ajusté la mire de 33 à 34 euros avec un avis à l'achat, tandis que le Credit Suisse vise désormais un cours de 40 euros ('surperformer'). Enfin, Oddo BHF a remonté le curseur de 32 à 33 euros en restant 'neutre'...