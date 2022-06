Société Générale : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En hausse de 2,3% à 25,6 euros, Société Générale pointe en tête du CAC40 sur le marché parisien, soutenu par la nouvelle hausse des taux obligataires mais également par une note d'UBS qui est passé à l''achat' sur le titre de la banque de la Défense en visant 31 euros. Les perspectives de remontée des taux des grandes Banques centrales et les records d'inflation enregistrés dans la zone euro continuent de favoriser la hausse des rendements obligataires : le dix ans allemand grimpe actuellement de 1,2 pb à 1,222%, au plus haut niveau depuis le 9 mai, tandis que le dix an français avance de 1,1 pb à 1,645%.