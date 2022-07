Société Générale : en pôle position pour la première liaison directe entre les marchés énergétiques britannique et allemand

(Boursier.com) — Société Générale sera conseiller financier exclusif, arrangeur principal mandaté, banque de couverture et banque coordinatrice de couverture pour soutenir le bouclage financier de l'interconnecteur de NeuConnect à financement privé.

Ce projet représente la première liaison électrique reliant l'Allemagne et le Royaume-Uni - deux des plus grands marchés énergétiques d'Europe - visant à intégrer des sources d'énergie renouvelable.

Ce projet stratégique phare est mené par Meridiam (France), Allianz Capital Partners pour le compte des compagnies d'assurance Allianz (Allemagne) et Kansai Electric Power (Japon). Il reliera des sous-stations à faible impact en Allemagne et sur l'Île de Grain dans le Kent, via un réseau de 725 kilomètres de câbles terrestres et sous-marins à travers la mer du Nord. Le chantier devrait démarrer en 2023.