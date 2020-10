Société Générale : en mode pause

Société Générale : en mode pause









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société Générale redonne 2% à 12,45 euros après 5 séances de rebond en bourse de Paris. Alors que la spéculation dans le secteur bancaire n'avait plus été aussi forte depuis plusieurs mois sur les marchés, le groupe de la Défense a profité hier d'une note de Jefferies qui reste acheteur sur la SG en ajustant son objectif de cours de 16 à 17,6 euros.

Dans un entretien récent accordé à 'Reuters', Frédéric Oudéa estimé que "la valorisation actuelle de SocGen n'a aucun sens". Pour le directeur général de la banque, la refonte des équipes de marchés, associée à la levée attendue de l'interdiction par la Banque centrale européenne de verser des dividendes, et la réorganisation du réseau de banque de détail permettront de relancer la machine. "La situation devrait être très différente dans trois ou quatre trimestres", a estimé le dirigeant...

"Nous avons récemment confirmé notre objectif d'une amélioration des performances au second semestre, en particulier sur nos activités des marchés actions, et avons lancé un projet prometteur afin de créer une nouvelle banque de détail qui sera leader en France".