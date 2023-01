Société Générale : en dernière position du CAC40

(Boursier.com) — La Société Générale ferme la marche sur le CAC40 en début de séance avec un titre qui cède 2% à 24,9 euros. La pression baissière sur la banque rouge et noire est à relier à une note de KBW qui a dégradé le dossier à 'performance de marché' avec un objectif maintenu à 30,5 euros. Le courtier affirme que la décote du groupe par rapport au secteur au sens large est "susceptible de se maintenir". Il évoque un revenu net d'intérêts sous pression et une BCE plus belliciste qui ajoute aux inquiétudes concernant le crédit et les opérations de leasing et de financement de voitures de la banque. KBW préfère les établissements avec plus de certitude en matière de distribution de capital, comme BNP Paribas.

HSBC a par ailleurs ajusté son objectif sur la SocGen de 25 à 26 euros tout en restant à 'conserver'.