Societe Générale : du mieux pour terminer une semaine mouvementée, broker à l'appui

(Boursier.com) — Societe Générale termine la semaine en rebond de plus de 4% sur les 22 euros pour clôturer une semaine bancaire particulièrement chahutée, marquée par un reflux hebdomadaire de 13% pour la banque de la Défense, alors que les notes de brokers continuent de se succéder : La dernière analyse, celle de HSBC, est globalement rassurante avec un curseur relevé de 'conserver' à 'achat' sur la SG après cette séquence de crise financière venue des Etats-Unis.

Morgan Stanley avait auparavant a ajusté son objectif de cours de 32 à 29 euros avec un avis à 'pondération en ligne' et la Deutsche Bank avait dégradé le titre de la banque rouge et noire à 'conserver', tout en réduisant sa cible de 37 à 33 euros.

La DB évoquait une "année de transition pour la SG en 2023" en appelant "à la patience"... Le broker voit plus de vents contraires que de favorables à court terme, en particulier avec des revenus de la branche de détail en France susceptibles d'être davantage sous pression qu'initialement prévu... En outre, les revenus de la division 'Global Markets' devraient se normaliser, alors qu'il est difficile d'envisager une augmentation des revenus tirés du financement automobile après une performance exceptionnelle en 2022.

Les vents favorables à venir passent par les synergies de coûts issues de la fusion des activités de détail en France et la fusion entre ALD et LeasePlan.