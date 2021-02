Société Générale : du jamais vu depuis 2014

(Boursier.com) — Société Générale n'avait pas réalisé une telle série depuis 7 ans ! Le titre de la banque de la Défense s'adjuge en effet 0,8% à 18,1 euros ce jeudi, portant sa séquence haussière actuelle à 9 séances consécutives. Sur l'intervalle, l'action affiche un gain de plus de 16% contre une progression d'environ 11% pour le marché parisien. La banque, engagée dans un vaste plan de restructuration qui prévoit notamment une baisse des coûts, une réduction des risques, une simplification des activités de marché et un rapprochement des réseaux Société Générale et Crédit du Nord dans la banque de détail, reste portée par ses derniers résultats et le redressement de la barre en fin d'année dernière.

Pour 2021, la SocGen table sur une légère croissance des revenus, ainsi qu'une diminution du coût du risque et confirme son objectif d'un taux de distribution de 50% du résultat net part du groupe sous-jacent.

Chez les analystes, le Credit Suisse a ajusté son objectif de 17,5 à 18 euros ('neutre') alors que Morgan Stanley ('pondération en ligne') a remonté sa cible de 18,3 à 20 euros. Mediobanca a réitéré son avis 'surpondérer' avec 23,4 euros dans le viseur.