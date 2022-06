Société Générale : dopée par un analyste

(Boursier.com) — La Société Générale avance de 2,3% à 25,6 euros à l'ouverture du marché à Paris, soutenue par une note de Jefferies. Selon nos informations, le broker a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la banque rouge et noire tout en portant son cours cible de 25 à 35 euros. Il explique que les risques, notamment les élections françaises, l'exposition à la Russie et la déception sur les coûts et le capital se sont récemment dissipés. L'analyste estime ainsi que le prêteur atteindra un ROTE (rentabilité sur capitaux propres tangibles) supérieur à 9% en 2024, et note qu'il pourrait viser un RoTE à deux chiffres dans son plan 2025 qui devrait être communiqué plus tard cette année. Selon lui, la banque offre un potentiel de réévaluation important.