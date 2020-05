Société Générale : détente en cours

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société Générale remonte de 6% à 14,25 euros ce mercredi, alors que l'ambiance s'est nettement détendue sur les marchés financiers ces derniers jours à la faveur du déconfinement des économies occidentales qui s'accélère... Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a cependant ajusté son cours cible de 18 à 13 euros en maintenant son conseil à 'pondération en ligne'. L'établissement a accusé une perte nette de 326 millions d'euros au premier trimestre, contre un profit de 686 ME un an plus tôt, pour un produit net bancaire en repli de 16,5% à 5,17 milliards d'euros.

Le résultat net ajusté est tombé à 98 ME, contre 1,07 MdsE un an plus auparavant.

Pour 2020, Société générale a confirmé son objectif de baisse des frais généraux, tout en ajoutant que la banque prévoyait de réduire ses coûts de 600 à 700 millions d'euros en plus cette année. Elle avait abandonné, il y a quelques semaines, ses objectifs 2020 tout en renonçant à verser tout dividende au titre de l'exercice 2019.

Point positif malgré tout, la société continue d'afficher un bilan solide avec un ratio CET1 de 12,6% à fin mars, soit environ 350 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. Le Groupe vise, à fin 2020, un ratio CET1 extériorisant une marge de manoeuvre comprise entre 200 et 250 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire, en fonction de l'hypothèse retenue de distribution éventuelle d'un dividende exceptionnel.