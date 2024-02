Société Générale : début de semaine prudent...

(Boursier.com) — La Société Générale revient à 21,70 euros ce lundi (-0,3%), alors que sur les trois derniers mois de l'exercice fiscal, le résultat net part du groupe de la banque a reculé de 59,8% sur un an, à 430 ME, au-dessus des 333 ME de consensus de place. Le produit net bancaire a quant à lui baissé de 9,9% au quatrième trimestre, à 5,96 Milliards d'euros. Les activités de marché ont reculé de 0,8%, a encore indiqué la banque, la bonne performance des activités actions ayant contrebalancé le recul de 22,1% des activités taux, crédit et change.

Les revenus de la division banque de détail en France, banque privée et assurances sont ressortis en repli de 14,3%, mais Société Générale a souligné que ce trimestre avait été "néanmoins marqué par le début du rebond de la marge nette d'intérêt"...

Loin du compte ?

Le directeur général du groupe, Slawomir Krupa, avait dévoilé en septembre dernier un plan stratégique visant à redresser la banque, précisant que l'établissement visait des économies brutes de coûts d'environ 1,7 Milliard d'euros à l'horizon 2026. La rentabilité sur actifs net tangibles s'est établie à 1,7% au dernier trimestre de l'année passée, encore loin de l'objectif présenté en septembre, qui prévoit d'atteindre un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles de 9% à 10% en 2026...

Le groupe a enfin annoncé vouloir proposer un dividende de 0,90 euro par action. Société générale prévoit également de lancer un programme de rachat d'actions à hauteur de 280 millions d'euros... Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup reste à l'achat sur la SG, mais avec un objectif ramené de 36 à 33 euros. BNP Paribas Exane reste 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 27 euros. Depuis le début de l'année, le titre perd près de 10%.