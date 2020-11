Société Générale : de retour dans le vert

(Boursier.com) — La Société générale est de retour dans le vert au troisième trimestre grâce au retour à meilleure fortune du trading actions et une baisse de ses charges, après deux trimestres consécutifs de pertes sur fond de crise sanitaire. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 862 ME sur le trimestre, contre des pertes de respectivement 326 Millions et 1.264 Millions d'euros aux premier et deuxième trimestres.

Sur la période écoulée, la banque a vu ses charges reculer de 8,2%, tandis que ses provisions pour risques de crédit ont bondi de 57%.

Du côté des activités de marché, les revenus ont progressé de 4,5%, avec une hausse de plus de 9% sur les taux, crédit et changes. Les revenus du trading actions ont été multipliés par 3,7 par rapport au deuxième trimestre, en hausse de 5,1% par rapport à juin 2019. La rentabilité de la banque de financement et d'investissement s'est aussi améliorée, passant sur un an de 6,9% à 10,3%.

A fin septembre, son ratio de solvabilité financière "common equity tier 1" ressortait à 13,2% contre 12,5% à fin juin.

L'établissement vise désormais pour la fin de l'année un ratio au-dessus de 12%.

NOUVEAUX ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'objectif de réduction est de 10% d'ici 2025 concernant l'exposition globale au secteur de l'extraction du pétrole et du gaz. Le groupe bancaire s'engage aussi en soutenant la transition énergétique de ses clients par le financement prioritaire des énergies renouvelables et du gaz dans la phase de transition et en arrêtant les nouveaux financements de l'extraction de pétrole et gaz onshore aux Etats-Unis (Reserve Based Lending).

Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

"Les résultats du 3ème trimestre du groupe Société Générale illustrent la capacité de rebond de tous nos métiers après la période de confinement exceptionnelle que nous avons vécue et d'adaptation à un environnement encore très incertain. Les performances enregistrées traduisent nos efforts en termes de développement commercial, de maîtrise des coûts et de gestion rigoureuse de nos risques. La solidité du bilan, tant en termes de qualité des actifs que de niveau de capital, nous permet d'aborder les mois à venir avec confiance et de bâtir notre nouvelle feuille de route stratégique sur des fondations solides. Forts de l'engagement exceptionnel de nos équipes, nous avons l'ambition d'accompagner nos clients dans la crise actuelle comme à plus long terme dans leur transition énergétique et digitale et nous sommes confiants dans notre capacité à renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité de nos différents métiers."