Société Générale : dans le viseur de la SEC

(Boursier.com) — Hésitant en matinée, le titre Société Générale a fini la séance de mercredi en repli de 5% à 26,6 euros à Paris. La banque, qui a dévoilé ses comptes 2022 hier matin, se retrouve dans le viseur de la Securities and Exchange Commission. Le gendarme boursier américain a inclus l'établissement de la Défense dans son enquête sur le secteur afin de savoir si son personnel a utilisé des canaux de communication non autorisés pour leurs communications professionnelles.

"SG Americas Securities a reçu une demande d'information de la US Securities and Exchange Commission concernant l'usage de moyens de communication non-autorisés par SGAS pour la conduite de ses opérations et sa conformité avec les obligations d'archivage et de contrôle en la matière. Cette enquête fait suite à un certain nombre d'accords conclus en 2022 par d'autres institutions financières avec les régulateurs touchant à des problématiques similaires. SGAS coopère dans le cadre de cette enquête", a indiqué la banque.

La SEC a lancé en 2021 une vaste enquête pour savoir comment les établissements financiers de Wall Street archivent ou conservent des traces des communications numériques de leurs équipes. Le régulateur américain des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mène aussi son enquête. Les régulateurs américains ont déjà annoncé plus de 2 milliards de dollars de sanctions au total dans cette affaire et ont depuis élargi leur enquête pour y inclure les fonds spéculatifs et les sociétés de gestion d'actifs.