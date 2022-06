Société Générale : coup de pouce aux bacheliers

(Boursier.com) — La Société Générale offre à tous les clients bacheliers 2022, avec ou sans mention, une prime "coup de pouce" de 80 euros pour leurs projets, à laquelle se rajoute une prime de bienvenue de 80EUR pour les nouveaux clients à l'ouverture d'un compte.

En plus de cette "Offre Bac", la banque propose aux jeunes le Prêt Étudiant Évolutif et le Prêt Étudiant Bpifrance qui s'adaptent à chaque projet pour les accompagner dans la préparation de leur avenir.

Les jeunes clients bénéficient également de l'Appli Société Générale, personnalisable, qui intègre les solutions les plus innovantes pour faciliter la gestion de son argent : biométrie, chatbot, "Lives" vidéo avec des Conseillers experts, notifications de paiement et alertes en temps réels, paiement mobile, virements instantanés, etc.