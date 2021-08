Société Générale : cibles ajustées

Société Générale : cibles ajustées









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société générale revient sur les 27 euros ce jeudi, en léger recul de 0,3%, alors que le broker Barclays a relevé sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération en ligne" en visant désormais un cours de 23 euros, contre 19,6 euros auparavant. Oddo BHF maintient de son côté sa recommandation à "neutre", tout en remontant son cours cible à 30 euros. Parmi les autres avis de brokers, le Credit Suisse avait déjà relevé son objectif de cours de 32 à 34 euros, JP Morgan vise quant à lui 36 euros. Morgan Stanley a pour sa part remonté le curseur à 35 euros et RBC a relevé le sien de 27 à 30 euros.

Le groupe a annoncé relever ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses. L'établissement a dégagé un bénéfice net de 1,44 MdE au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 MdE un an plus tôt. Le produit net bancaire grimpe de 18,2% à 6,26 Milliards d'euros.

Les revenus des activités de banque de financement et d'investissement, dont la réorganisation a été annoncée en mai dernier, ont progressé de 24,5%. Les revenus des métiers sur actions ont été multipliés par 5 par rapport à l'année dernière, tandis que ceux des activités sur les taux et les changes ont reculé de 33%.

Plan d'attaque

La banque de la Défense s'attend désormais à une progression des revenus de "tous ses métiers" cette année, y compris dans la banque de détail en France où elle anticipait précédemment une variation comprise entre -1% et +1%. La SG a également annoncé que son ratio de coût du risque serait plus faible que prévu en 2021, compris entre 20 et 25 points de base, contre une prévision initiale de 30 à 35 points de base...

La Société Générale va par ailleurs lancer au quatrième trimestre un programme de rachat d'actions pour environ 470 ME.