Société Générale : cession de deux filiales en Afrique au groupe Vista

(Boursier.com) — Société Générale a annoncé les signatures de deux accords avec le Groupe Vista qui prévoient la cession totale des parts du groupe dans ses filiales locales africaines, Société Générale Burkina Faso et Banco Société Générale Moçambique, actuellement détenues respectivement à 52,6%, et 65%. Le Groupe Vista reprendrait la totalité des activités opérées par ces filiales, ainsi que l'intégralité des portefeuilles clients et des collaborateurs des entités. La réalisation des opérations, qui pourrait intervenir en 2024, est soumise à l'approbation des instances de gouvernance des entités, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu'à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.