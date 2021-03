Société Générale : certains traders verraient leur bonus fondre de 80%

(Boursier.com) — 2020 restera une année compliquée pour la Société Générale mais aussi pour ses traders. Alors que le groupe de la Défense a essuyé sa première perte depuis trois décennies l'an passé, il aurait acté une réduction d'environ 20% des bonus au sein de sa banque d'investissement. Certains traders (dérivés actions notamment) pourraient voir leur bonus fondre de plus de 80%. Au niveau de l'ensemble de la société, les primes variables seraient réduites de 15% en moyenne, selon une personne proche de la SocGen citée par 'Bloomberg'.

Ces baisses au sein de la SocGen seront probablement parmi les plus importantes parmi le secteur alors que de nombreux acteurs ont profité de la crise et de l'excès de volatilité pour enregistrer de copieux gains en matière de trading actions et obligations. La BFI de la banque rouge et noire a de son côté vu ses revenus issus du trading d'actions chuter de 49% en 2020, les produits structurés ayant été durement impactés par la dislocation des marchés au premier semestre.

Plus globalement, les banques européennes doivent aussi respecter les recommandations des régulateurs qui les ont appelées à faire preuve de retenue dans leur politique de bonus après le soutien sans précédent reçu pour faire face à la crise.