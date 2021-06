Société Générale : ça bouge dans les activités de marché

Société Générale : ça bouge dans les activités de marché









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société Générale fait part des nominations de Sylvain Cartier et Alexandre Fleury aux postes de co-directeurs des activités de marché à partir du 22 juin 2021. Ils deviennent également membres du Comité de direction du Groupe. Ils remplacent Jean-François Grégoire qui va poursuivre de nouveaux projets en dehors du Groupe.

Sylvain Cartier et Alexandre Fleury étaient respectivement Responsable des Activités Crédit, Taux & Change, et Responsable des Activités Actions & Dérivés Actions, fonctions qu'ils conservent dans le cadre de leur nouveau rôle. Ils sont rattachés à Slawomir Krupa, Directeur général adjoint du Groupe, en charge de la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs.