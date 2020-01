Société Générale : Banque Française Mutualiste cède ITL à Franfinance

(Boursier.com) — La Banque Française Mutualiste a annoncé, le 21 janvier 2020, avoir conclu un accord pour céder sa filiale de financement de matériels professionnels, ITL, à Franfinance (Groupe Société Générale).

ITL accompagne depuis 1995 plus de 3.000 clients dans les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'industrie en leur proposant des solutions de financement sur-mesure et personnalisées ainsi qu'une offre 'full-service' intégrant la location, les consommables, la maintenance et l'assurance.

Ce projet de cession s'inscrit dans la stratégie de la Banque Française Mutualiste qui a souhaité adosser sa filiale de location financière à un nouveau partenaire. Franfinance, partenaire historique de la Banque Française Mutualiste, s'est rapidement dégagé comme étant le meilleur garant pour l'avenir d'ITL , explique la Banque Française Mutualiste.

Cette cession est un exemple supplémentaire qui souligne les liens solides unissant la Banque Française Mutualiste et son partenaire distributeur historique, Société Générale. Je suis convaincu que cette opération permettra aux collaborateurs de ITL de continuer à développer leurs activités et leurs compétences dans des conditions optimales , estime Médéric Monestier, Directeur général de la Banque Française Mutualiste qui conclut : La cession de cette activité est une étape importante dans l'orientation stratégique de la Banque Française Mutualiste consistant à renforcer son positionnement en tant qu'expert bancaire du secteur public .

La réalisation de cette opération est soumise à l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence. Elle devrait avoir lieu au cours du 1et semestre 2020.